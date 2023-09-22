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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء تؤيد قرار منع النقاب في المدارس.. وتؤكد: الحجاب محقق للشرع الشريف

النقاب
النقاب

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بـ حظر النقاب داخل المدارس.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الزي المدرسي تحدده الدولة، ودار الإفتاء لا تقف عند زي محدد، طالما كان في نطاق ما أمر الشرع.

الحجاب والنقاب


وأكد  شوقي علام أن الفتاة التي تذهب إلى المدرسة مرتدية الحجاب ويغطي الشعر والرقبة؛ فهو أمر محقق للشرع الشريف.

وعن النقاب، قال إن  الفتوى استقرت على أن النقاب عادة، مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة؛ أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب.

الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقي علام الشرع الفتوي المذهب المالكي برنامج “نظرة”

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