أفغانستان: مقـ..تل 28 مسلحا وأسر 32 آخرين تسللوا من باكستان

أعلنت أفغانستان، اليوم "الأحد"، أن قواتها قتلت 28 مقاتلاً وأسرت 32 آخرين، بينهم عناصر يُشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، يُعتقد أنهم تسللوا من باكستان المجاورة.

وذكرت وزارة الدفاع في حكومة طالبان -في منشور على منصة "إكس"- أن المسلحين قُتلوا أو أُسروا، أمس السبت، في منطقة كامديش بولاية نورستان شمال شرق البلاد.

وزعمت الوزارة أن عدة جماعات تابعة لتنظيم داعش أُرسلت من باكستان بدعم من السلطات الباكستانية "بهدف "تنفيذ أعمال تخريبية وزعزعة الأمن".

وتصاعدت حدة التوتر بين الجارتين باكستان وأفغانستان في الأيام الأخيرة، حيث أدت الاشتباكات عبر الحدود والغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية إلى تفاقم الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول أنشطة الجماعات المسلحة على طول الحدود، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته قتلت أكثر من 71 مسلحاً خلال عمليات متعددة في مقاطعة بلوشستان الواقعة جنوب غرب البلاد على مدار الساعات الـ 96 الماضية.

وأوضح الجيش أن العمليات استهدفت مخابئ لجماعات يطلق عليها تسميتي "فتنة الخوارج" و"فتنة الهندستان"؛ وهما تسميتان تستخدمها إسلام آباد للإشارة إلى حركة "طالبان باكستان" التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها، وعناصر "جيش تحرير بلوشستان" المحظور.