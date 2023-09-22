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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقى علام: لا طاعة للرجل إذا منع زوجته من إرتداء الحجاب.. فيديو

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المرأة  مأمورة بالحجاب والحشمة، فالله سبحانه وتعالى يقول:"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إذا رفض الرجلُ حجابَ زوجته فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق، وإن العلاقة الزوجية قائمة على السكن والمودة والمناقشة والحوار.

القوامة للرجل

وأوضح شوقي علام أن حدود طاعة الزوجة، والقوامة للرجل، والحق في إجبار زوجته على ارتداء الحجاب، هى أن الرجل عليه أن يوجه أهله إلى الطاعة برفق وبإجراءات تحفيزية.

وأوضح شوقى علام:لا يستطيع الإنسان أن يجبر أحدًا على طاعة إلا أن يُقبل عليها طواعية، أمَّا الإجبار فيمكن أن يتولَّد منه نوع من النفاق أو الشكلية في أداء العبادات.

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