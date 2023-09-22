عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برعاية شيكابالا والشناوي.. تفاصيل خناقة شوارع بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

خناقة الزمالك وبيراميدز
خناقة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد موسى، عن تفاصيل خناقة شوارع في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري برعاية  من أحمد الشناوي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، والتي نشبت بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين مقابل هدفين. 

تفاصيل خناقة شوارع بين الزمالك وبيراميدز 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إن مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت خناقة شوارع بين الفريقين بعد إطلاق حكم المباراة صافرة انتهاء المباراة، لافتا إلى أنه وفقا للمصادر أن الأزمة بدأت بسبب كثرة وقوع محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك أكثر من مرة خلال أحداث المباراة من أجل إهدار الوقت.

وأضاف محمد موسى، أن تصرف محمد صبحي أثار غضب الجهاز الفني لنادي بيراميدز، والذي سجل اعتراضه للحكم الرابع، كما شهدت الدقائق الأخيرة توجيه بعض السخرية من قبل جهاز بيراميدز تجاه نظيره من نادي الزمالك، بسبب تعمد لاعبيه من إهدار الوقت خلال أحداث المباراة. 

وتابع محمد موسى، أنه عقب إطلاق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز، دخل الجهازين في مشاجرة، إذ تدخل أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ليثير غضب شيكابالا، قائد نادي الزمالك، والذي طالبه بضرورة التراجع لتهدئة الوضع، مرددا: "إحنا هنعيط". 

واستكمل، أن حسام عبد المجيد أعرب عن غضبه من استبعاده من مباراة الزمالك وبيراميدز، وترك الملعب، وتم توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه وتهديده بالاستبعاد النهائي من مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة. 

مباراة الزمالك وبيراميدز الدوري المصري الزمالك شيكابالا الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

ترشيحاتنا

بعد فضح عائلته .. شقيق أنغام يعلن تعافيه من تعاطي الهيروين

بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط برقم الجلوس

قرار مرتقب باتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز |ناقد رياضي يكشف

تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة الجهود لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لمائدة المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية شهيرة| سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ