برعاية شيكابالا والشناوي.. تفاصيل خناقة شوارع بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد موسى، عن تفاصيل خناقة شوارع في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري برعاية من أحمد الشناوي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، والتي نشبت بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين مقابل هدفين.

تفاصيل خناقة شوارع بين الزمالك وبيراميدز

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إن مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت خناقة شوارع بين الفريقين بعد إطلاق حكم المباراة صافرة انتهاء المباراة، لافتا إلى أنه وفقا للمصادر أن الأزمة بدأت بسبب كثرة وقوع محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك أكثر من مرة خلال أحداث المباراة من أجل إهدار الوقت.

وأضاف محمد موسى، أن تصرف محمد صبحي أثار غضب الجهاز الفني لنادي بيراميدز، والذي سجل اعتراضه للحكم الرابع، كما شهدت الدقائق الأخيرة توجيه بعض السخرية من قبل جهاز بيراميدز تجاه نظيره من نادي الزمالك، بسبب تعمد لاعبيه من إهدار الوقت خلال أحداث المباراة.

وتابع محمد موسى، أنه عقب إطلاق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز، دخل الجهازين في مشاجرة، إذ تدخل أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ليثير غضب شيكابالا، قائد نادي الزمالك، والذي طالبه بضرورة التراجع لتهدئة الوضع، مرددا: "إحنا هنعيط".

واستكمل، أن حسام عبد المجيد أعرب عن غضبه من استبعاده من مباراة الزمالك وبيراميدز، وترك الملعب، وتم توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه وتهديده بالاستبعاد النهائي من مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة.