السفير محمد العرابي:السياسة الخارجية المصرية تنطلق من مبدأ التوازن الاستراتيجي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التجمعات الاقتصادية التي تشارك فيها مصر تقوم بالأساس على دعم أفكار التنمية ومصالح الشعوب، مشدداً على أنها ليست تجمعات تستهدف مواجهة أي أطراف أخرى، بل هي منصات تنموية تعمل تحت مظلة واحدة عنوانها الاستقرار والسلام، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حالة الاستقطاب الكبير التي يشهدها العالم حالياً.

وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة "الحياة" أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من مبدأ "التوازن الاستراتيجي"، لافتًا إلى أنه لا تحتاج القاهرة إلى الدخول في أحلاف ضد أحلاف أخرى، بل تتعامل مع جميع الأطراف بنفس المبدأ والمساواة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية حوار "دول الجنوب"، لافتاً إلى أن هذه التكتلات تضم دولاً ذات حجم اقتصادي كبير وفكر مشترك، وتستطيع التكامل فيما بينها ووضع خطط اقتصادية وتنموية متبادلة لمواجهة اضطرابات العالم الحالي.

وأضاف السفير محمد العرابي أن الصراع العالمي الراهن يتركز حول عناصر القوة الاقتصادية ومصادر الطاقة، وسلاسل الإمداد، والممرات المائية، والطرق التجارة الممتدة بين دول التجمع مثل الهند والصين وغيرها مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التجمعات يمكن أن تشكل وسيلة ومنصة فعالة لحل العديد من الخلافات والقضايا العالقة بين الدول.