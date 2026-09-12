مساعد وزير التربية يوضح أبرز الملامح التطويرية لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم

كشف الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، عن التفاصيل الكاملة لاستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وأبرز الملامح التطويرية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم بمصر.

وأكد "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن الحدث الأبرز هذا العام هو التحول من نظام الثانوية العامة التقليدي إلى نظام "البكالوريا المصرية" الممتد على عامين، مشيرًا إلى أن هذا التغيير جاء بناءً على دراسات عميقة تهدف إلى الانتقال بالتعليم المصري من ثقافة الحفظ والاستظهار التي تُثقل كاهل الطالب بالتوتر والعبء المعرفي، إلى ثقافة الفهم والتحليل وطريقة التفكير الحديثة.

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن أهداف المرحلة الثانوية لم تعد تقتصر على إعداد الطالب للدراسة الجامعية فحسب، بل تمتد لتأهيله المباشر لسوق العمل ووظائف المستقبل، مؤكدًا على بدء تدريس مناهج نوعية جديدة كالبرمجة والذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، باعتبارها أدوات رئيسية ستقوم عليها مختلف المهن والتخصصات القادمة.

وشدد على أن اهتمام الوزارة بتدريس اللغة العربية والتاريخ المصري ينطبق على جميع الأنظمة التعليمية بما فيها المدارس الدولية؛ للحفاظ على الهوية الوطنية وتوحيد الركائز الثقافية مع ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرًا إلى تطبيق نظام الغياب الإلكتروني وتسجيل الحضور بالبصمة في عدد من المدارس لضمان الانضباط والمتابعة الدقيقة.

وحول الجاهزية الميدانية ورسائل الدعم الموجهة للمعلمين، لفت إلى استمرار العمل بقدم وساق في جميع المديريات والادارات التعليمية لتجهيز البيئة المدرسية واستقبال الطلاب.

وعلّق على لفتة وزير التربية والتعليم بتكريم الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن الوزير يحرص على عقد اجتماعات دورية للاستماع المباشر للمعلمين ومديري المدارس لتذليل العقبات الميدانية، مشددًا على أن دعم الروح المعنوية للمعلم المصري هو المحرك الأساسي لتضاعف الإنجاز وتخطي كافة الصعاب.