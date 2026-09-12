محمد أبو العينين: أهلا وسهلا بأي نقد بناء ومسئول لبلدنا على صدى البلد

تحدث النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، على الهجوم على الدولة المصرية، قائلا: أي هجوم لا يحصل إلا على الناجح، لأن الفاشل هيقولوا أيه عليه.

وقال أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الشجرة العالية تتحدف بالطوب.



وأضاف النائب محمد أبو العينين: طول ما أنت قوي بالمثل والمبادئ والمصداقية محدش هيقدر عليك، والشعب المصري في غاية الذكاء وعارف اللي بيطلع شائعات لأن الوعي عالي جدا ومش هيسمح لحد يقوله شائعات وأكاذيب.



وأوضح أن كل من يهاجم الإعلام المصري لم يقدم حل بديل ولم نرى بديل، موضحا أن صدى البلد هتتفتح لكل المعارضين المسئولين والشعب المصري منتظر أخبار الإعلامي أحمد موسى وحافظة ومقدرة تاريخه الوطني المشرف.



وتابع: الإعلامي أحمد موسى، عاد في وقت عصيب وملتهب والصراعات الدولية عالية جدا وعندنا مشاكلنا الاقتصادية والاستراتيجية وعاوزين نقدم حلول من خلال ناس عندها علم، وأهلا وسهلا بأي نقد بناء ومسئول لبلدنا.