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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

د. محمد حسني: الإجهاض المتكرر يُعرف بحدوث أكثر من حالتي إجهاض متتاليتين

د. محمد حسني: الإجهاض المتكرر يُعرف بحدوث أكثر من حالتي إجهاض متتاليتين
د. محمد حسني: الإجهاض المتكرر يُعرف بحدوث أكثر من حالتي إجهاض متتاليتين
شيماء جمال

قال الدكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد والعقم واستشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير، إن الإجهاض المتكرر يُقصد به حدوث الإجهاض أكثر من مرتين أو ثلاث مرات متتالية، مشيرًا إلى أن حدوث الإجهاض بين ولادتين لا يُعد إجهاضًا متكررًا.

وأوضح أن الإجهاض الذي يحدث قبل الأسبوع العشرين من الحمل يُعد إجهاضًا، وينقسم إلى الإجهاض الذي يحدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والإجهاض الذي يحدث خلال الأشهر الثلاثة التالية، لافتًا إلى أن الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى يكون متعدد العوامل.

وأضاف أن حالات الإجهاض المتكرر من الحالات المعقدة، مؤكدًا أن تحديد السبب وعلاجه يمكن أن يساعد في حدوث الحمل واستمراره، مشيرًا إلى أنه تعامل مع حالات تعرضت للإجهاض مرات عديدة ثم تمكنت من الحمل واستكماله.

وأشار إلى أن أسباب الإجهاض قد تعود إلى الزوج أو الزوجة أو الجنين نفسه، وأن تحديد السبب يرتبط بتوقيت حدوث الإجهاض وعدد مرات تكراره والتاريخ المرضي للحالة.

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