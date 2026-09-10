دكتورة تحذر من الحلوى في اللانش بوكس .. وتكشف بدائل صحية للأطفال

حذّرت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء من الاعتماد على الحلويات والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر والألوان المضافة في غذاء الأطفال، موضحة أن المصاصات من الأشياء التي لا ينبغي أن تدخل إلى المنزل بشكل مستمر، لأنها تعود الطفل على حب السكر.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صباحك مصري" على قناة MBC أن الطفل قد يترك المصاصة بعد فترة، لكنه يتجه إلى سكريات أخرى، مثل إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي أو تناول الحلويات، موضحة أن الفكرة ليست في المصاصة نفسها، وإنما في تعويد الطفل على السكر بشكل مستمر.

وأشارت إلى أهمية وضع مسليات صحية في اللانش بوكس، مثل الفشار والترمس والفول السوداني، موضحة أن الفول السوداني يحتوي على نسبة من البروتين ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأكدت أن اللوز والبندق من الخيارات الجيدة أيضًا لمن لديه القدرة على شرائهما، بينما يظل الفول السوداني خيارًا أقل سعرًا، مشيرة إلى أهمية تقديم مسليات صحية للأطفال وعدم الاعتماد على الخيارات الجاهزة بشكل مستمر.

كما نصحت بتقنين تناول الشيبسي والمشروبات الغازية، وعدم تقديمها للأطفال يوميًا، مع إمكانية تناولها مرة واحدة في الأسبوع، مؤكدة أن الأفضل هو سؤال الطفل عما يريده للمدرسة وتوفير بدائل صحية له.