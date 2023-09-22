أسرار غياب شيكابالا وعبد الغني عن أول مران للزمالك بعد خناقة بيراميدز

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الغني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصة بهما، ومنحهما الجهاز الفني إذنا بذلك، على أن ينتظم اللاعبان غدا، بشكل طبيعي، في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.