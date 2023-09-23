مبلغ ضخم.. مفاجأة مدوية عن حجم أموال الضرائب المستحقة عن الزمالك

فجر عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل عن حجم الأموال المطلوب دفعها لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن هناك تواصل حاليا بين النادي ومصلحة الضرائب في هذا الأمر.



وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الزمالك عليه مبلغ مالي وصل إلى مليار و 400 مليون جنيه لمصالحة الضرائب المصرية.

أموال الزمالك المطلوبة للضرائب



وتابع عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن نعمل من خلال المدير المالي لنادي الزمالك مع وزارة المالية المصرية لتوضيح الأمور، والوصول إلى الرقم الصحيح، وسيكون اقل من الرقم المعلن عن حجم المطلوب دفعه لمصلحة الضرائب.