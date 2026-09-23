وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج طلاب مرحلة البكالوريوس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، ونخبة من الشخصيات العامة، وقيادات الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.

وأعرب وزير الزراعة في كلمته، عن بالغ سعادته بالتواجد وسط الخريجين وأسرهم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقف اليوم كشاهد حي ورمز لنهضة مصر الحديثة ومستقبلها الواعد.



وأشاد فاروق بالمكانة المرموقة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كواحدة من بيت الخبرة وصروح التعليم العالي التابعة لجامعة الدول العربية، مثمنًا دورها التنويري والتنموي في إعداد وتأهيل كوادر عربية متميزة قادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات الهندسية والإدارية واللوجستية.



وأكد الوزير في كلمته أن القيادة السياسية تضع قضية تمكين الشباب والاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات الدولة، باعتبار أن العقول الشابة المبتكرة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن القومي الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



وأضاف وزير الزراعة، أن مجالات التقنية الحديثة الهندسية واللوجستية أصبحت محورا هاما يدعم قطاعات الدولة الإنتاجية، ويتكامل معها، وفي مقدمتها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المتطورة، والنقل واللوجستيات الحديثة، وتطبيقات الهندسة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية.

وقدم فاروق التهنئة للطلاب وأسرهم التي جنت اليوم ثمار سنوات من الجد والتضحية، موجّهًا رسالة لشباب الخريجين، بأنهم جيل يحمل أمانة العلم والطموح، وشركاء حقيقيون في بناء وصناعة مستقبل أفضل لأوطاننا العربية، ودعاهم بأن يكونوا خير سفراء للعلم ومثالاً للإخلاص والتفوق في ميادين العمل.

وشهدت الاحتفالية تخرج 242 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 5 دول عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، السودان، واليمن، من كليات: الهندسة والتكنولوجيا، الإدارة والتكنولوجيا، النقل الدولي واللوجستيات.

تكريم أوائل الخريجين

وفي ختام الحفل، شارك وزير الزراعة ورئيس الأكاديمية وقياداتهافي تكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج.