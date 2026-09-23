قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
زوجة سامي عبد الحليم: خالد النبوي مبقاش يسأل عليه
أمام مجلس الأمن.. رئيس "أوبن إيه آي" يقر بمخاطر الذكاء الاصطناعي ويحذر من "الفخ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج طلاب مرحلة البكالوريوس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، ونخبة من الشخصيات العامة، وقيادات الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.

وأعرب وزير الزراعة في كلمته، عن بالغ سعادته بالتواجد وسط الخريجين وأسرهم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقف اليوم كشاهد حي ورمز لنهضة مصر الحديثة ومستقبلها الواعد.


وأشاد فاروق بالمكانة المرموقة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كواحدة من بيت الخبرة وصروح التعليم العالي التابعة لجامعة الدول العربية، مثمنًا دورها التنويري والتنموي في إعداد وتأهيل كوادر عربية متميزة قادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات الهندسية والإدارية واللوجستية.


وأكد الوزير في كلمته أن القيادة السياسية تضع قضية تمكين الشباب والاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات الدولة، باعتبار أن العقول الشابة المبتكرة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن القومي الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. 


وأضاف وزير الزراعة، أن مجالات التقنية الحديثة الهندسية واللوجستية أصبحت  محورا هاما يدعم قطاعات الدولة الإنتاجية، ويتكامل معها، وفي مقدمتها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المتطورة، والنقل واللوجستيات الحديثة، وتطبيقات الهندسة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية.

وقدم فاروق التهنئة  للطلاب وأسرهم التي جنت اليوم ثمار سنوات من الجد والتضحية، موجّهًا رسالة لشباب الخريجين، بأنهم جيل يحمل أمانة العلم والطموح، وشركاء حقيقيون في بناء وصناعة مستقبل أفضل لأوطاننا العربية، ودعاهم بأن يكونوا خير سفراء للعلم ومثالاً للإخلاص والتفوق في ميادين العمل.

وشهدت الاحتفالية تخرج 242 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 5 دول عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، السودان، واليمن، من كليات: الهندسة والتكنولوجيا، الإدارة والتكنولوجيا، النقل الدولي واللوجستيات.

 تكريم أوائل الخريجين

وفي ختام الحفل، شارك وزير الزراعة ورئيس الأكاديمية وقياداتهافي تكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج.

علاء فاروق وزير الزراعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أولياء أمور العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

ترشيحاتنا

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وزارة الزراعة

من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد