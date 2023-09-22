قرار مرتقب باتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز |ناقد رياضي يكشف

كشف محمد مطاوع، الناقد الرياضي، عن تفاصيل المشادة في مباراة الزمالك وبيراميدز، التي حدثت عقب إطلاق حكم مباراة الزمالك وبيراميدز صافرة النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تفاصيل مشادة مباراة الزمالك وبيراميدز

وقال "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، إن المشادة التي حدثت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز لم يكن السبب فيها إهدار محمد صبحي حارس الأبيض الوقت فقط لا غير، إذ أن المدرب المساعد لجيمي باتشيكو مدرب بيراميدز كان يعترض على التحكيم بشكل فج جدا حتى أثناء تقدم بيراميدز في النتيجة أمام نادي الزمالك.

وأضاف الناقد الرياضي، أن المدرب المساعد لباتشيكو بدأ اعتراضات قوية، ويوجه إشارات للجهاز الفني لصفوف نادي الزمالك، وسط غضب كبير في الجهاز الفني لصفوف الفارس الأبيض خاصة في ضوء الأزمات الكبرى التي تشهدها القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وتابع، أن المشادة بدأت بالضبط بعد إصابة عمر جابر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني، بعد إصابته بشد خفيف، وخلال توجه طبيب الزمالك للاعب لعلاجه، تحدث المدرب المساعد لبيراميدز بشكل غير لائق، ألا أن طبيب الزمالك رفض الرد وشاور له أنه يقوم بدوره فقط لا غير.

واستكمل، أن المدرب المساعد استمر بالاحتجاجات واستفز جهاز الزمالك مرة أخرى من خلال إشارات له، "شرارة الأمر بدأت من المدرب المساعد لباتشيكو، ومن ثم أشعل الأمور، والزمالك أخطأ من خلال رد فعله إذ أن رد فعل جهاز الزمالك غير مسؤول خاصة أنهم كباتن في صفوف الزمالك".

ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيحول الأمر بالكامل إلى لجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة، ومراقب المباراة سيحسم الأمر.