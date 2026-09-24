نياحة القمص يسطس ويصا زكي كاهن كنيسة مار مرقس بالفاروقية عن عمر 83 سنة

تنيح، اليوم، القمص يسطس ويصا زكي، كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بالفاروقية، التابعة لإيبارشية بني مزار والبهنسة، عن عمر 83 سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 56 عامًا.

وُلد القمص يسطس ويصا زكي في الأول من مارس عام 1943، وسيم كاهنًا في السادس من مارس عام 1970، ثم نال رتبة القمصية في 31 يوليو 1988، ليواصل خدمته الكهنوتية لأكثر من خمسة عقود.

وتقام صلوات تجنيز الأب المتنيح في كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بالفاروقية، حيث يُقام القداس الإلهي يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا.

وتقام صلاة الجناز الأولى في كنيسة الشهيد مار مرقس بالفاروقية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم تقام صلاة الجناز الثانية في كاتدرائية الشهيد مار مرقس ببني مزار بالمطرانية، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتُنقل الجثمان عقب ذلك إلى واحة مار مرقس بالبهنسا لإتمام مراسم الدفن.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسة، ولآباء كهنة الإيبارشية في نياحة القمص يسطس ويصا زكي، طالبًا العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته، وأن يمنح الرب نفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع القديسين.