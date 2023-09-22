مفتي الجمهورية عن ارتفاع مهر الزواج: شكليات وإرهاق

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بعَقد الزواج، ووصفه بالميثاق الغليظ، وهو ما يؤكِّد أننا أمام عقد من أجلِّ العقود، ويجب الاهتمام به وبكل تفاصيله.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن عقد الزواج لا بد أن يحتلَّ هذه الأهمية؛ لأنه مشروع الحياة، ومن ثم لا بدَّ من البحث والتقصي حول كل ما يلزم أن تقوم به الحياة الزوجية.

غلاء المهور

وأوضح شوقي علام، أن غلاء المهور يحتاج إلى وعي، مشددا بأن علينا الاختيار الصحيح؛ لأن هناك شكليات يلتزم بها الناس من غلاء في المهور وتجهيزات الزواج وإرهاق النفس إرهاقًا شديدًا يفوق الإمكانيات، مشيرا إلى أن الإحصائيات بيَّنت وجود الكثير من الغارمات في السجون؛ بسبب مثل هذه الأمور.

واختتم حديثه: «إذا ارتضيت فلانًا زوجًا لابنتكم؛ فلا داعي لمثل هذه الشكليات»، مشددًا على أن هذه العادات لا بد أن تُعدَّل وتصوَّب.