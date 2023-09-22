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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصطفى بكري: لو كلنا اشتغلنا بحماس زي الرئيس الحال هيتعدل| فيديو

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليل نهار بحماس شديد، وحوله مجموعة صغيرة تساعده بنفس الحماس.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "والله لو الكل بيشتغل زي الرئيس السيسي؛ كان حالنا اتعدل".

العمل بالمزاج

وأشار مصطفى بكرى، إلى المشكلة دائما تتمثل في أن عددا كبيرا من المسئولين يعملون "بمزاجهم"، بعضهم همه الوحيد التربع على الكرسي وإلقاء الخطب.

وأوضح بكري، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين ويحنوا عليهم، معقبا: "مطالب الشعب بسيطة، وهي الستر فقط لا غير".

الإعلامي مصطفى بكري السيسي الشعب المسؤولين المواطنين

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