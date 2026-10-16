قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
تحذير من زلزال بقوة 9.9 ريختر.. اليابان تعتذر بعد إثارة هلع المواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي
كيفية صلاة المريض إذا عجز عن الوقوف أو السجود.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان

رئيس لبنان ورئيس وزراء قطر
رئيس لبنان ورئيس وزراء قطر
محمود نوفل


أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لمسألة الطاقة في لبنان.


وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ناقشنا الوضع الإقليمي والدولي وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي و دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يتخذها.

ومنذ قليل ؛ أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية وصول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزيف عون.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت الرئاسة اللبنانية تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً  من وزير الخارجية الامريكية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وتطرق البحث أيضا إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم.

وخلال الاتصال أكد الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الامنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب وما سجل في الايام القليلة الماضية من اجراءات يندرج في هذا السياق، لافتاً إلى ان الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين وان القوانين ستطبق من دون اي محاباة.

لبنان قطر الطاقة في لبنان قصر بعبدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي

بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويشدد على سرعة إنجازها

وزارة التموين

وزارة التموين تواصل طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خفض الأسعار

السكة الحديد

السكة الحديد: تطوير قطاري 965 / 994 «القاهرة – دمياط» والعكس بعربات إسباني مطور

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد