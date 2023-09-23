اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

يبدأ اليوم السبت، الموافق 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيا، الذي يعد فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء، حيث ينقلنا من درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة إلى الانخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وبحسب التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية، سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، خلال الفترة التي تشهد فيها البلاد موجة من حالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

اليوم بداية الخريف .. ماذا يحدث هذا العام؟

وقالت هيئة الأرصاد: إنه من سمات فصل الخريف، عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

فصل الخريف

وبحسب التنبؤات، فإنه في بعض الأحيان سوف يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الامطار الغزيرة، حيث من المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وأوضحت أنه من سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة قد تصل لحد الضباب أحيانا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأوضحت أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كاف، مشيرة إلى أن هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.

أما عن حالة الطقس اليوم، أول أيام الخريف، تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تصل العظمى على القاهرة 34 درجة وعلى الصعيد إلى 40 درجة.

طقس أول أيام الخريف

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، أول أيام الخريف، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات فصل الخريف

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال الأيام القادمة، يشهد الطقس خلال الأيام القادمة، ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتبدأ نسب الرطوبة أيضا، في الانخفاض ليلا على أغلب أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم أول أيام الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 34 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية تسجل 30 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء تسجل 37 للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد تسجل 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد تسجل 40 للعظمى والصغرى 26