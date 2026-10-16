قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكركم والثوم الأبرز.. 7 مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا
الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

د. محمد سليمان: مكتبة الإسكندرية ليست مجرد كتب بل متاحف ومخطوطات وتكنولوجيا حديثة لحفظ التراث

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
رحمة سمير

قال الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس قطاع التواصل الثقافي، إن القطاع نشأ مع بداية عمل المكتبة عام 2002، وتطور تدريجيًا لتلبية احتياجات الجمهور وتعزيز التواصل المجتمعي.

وأوضح سليمان، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن القطاع يستهدف نشر الثقافة والمعرفة والفنون، والحفاظ على التراث المصري المادي وغير المادي، من خلال إدارات متعددة، في مقدمتها إدارات المتاحف.

وأكد أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل ساحة للتفاعل والمعرفة وملتقى ثقافي، مشيرًا إلى أهمية المتاحف في دعم رسالتها الثقافية والحضارية.

وأشار رئيس قطاع التواصل الثقافي إلى أن المكتبة تضم متحفًا للآثار، موضحًا أن أعمال إنشاء المكتبة كشفت عن آثار في الموقع الذي أُقيمت عليه، وهو ما دفع إلى الحفاظ عليها وعرضها، مع تعزيز مقتنيات المتحف بقطع أثرية جديدة بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

وأضاف أن متحف الآثار يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الثقافية داخل المكتبة، إلى جانب متحف المخطوطات الذي وصفه بأنه من المتاحف المهمة على مستوى العالم، لتخصصه في عرض المخطوطات الموجودة بالمكتبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للجمهور.

وأوضح سليمان أن دور متحف المخطوطات لا يقتصر على عرض المقتنيات داخل الفتارين، بل يمتد إلى أنشطة علمية وثقافية وتعليمية، تستهدف تعريف الأطفال والناشئة بالهوية المصرية والعربية والإسلامية والمسيحية، وفقًا لطبيعة المعروضات.

وأشار إلى أن إنشاء معمل للترميم جاء استجابة للحاجة إلى إتاحة المخطوطات للجمهور والباحثين، مع الحفاظ عليها من التلف، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أتاح الاطلاع على المخطوطات وتصفحها، مع استمرار حفظها في بيئة آمنة.

ولفت رئيس قطاع التواصل الثقافي إلى أن الحفاظ على المقتنيات يتطلب توفير ظروف مناسبة للعرض والحفظ، تشمل ضبط درجات الحرارة والإضاءة، إلى جانب الفحص المستمر للقطع الأثرية.

وأوضح أن متحف المخطوطات يضم أقسامًا متخصصة في الترميم والضبط البيئي والفهرسة، للتعامل مع المخطوطة باعتبارها أثرًا ماديًا يحتاج إلى الحماية والصيانة.

وأضاف أن مركز المخطوطات يؤدي دورًا مكملًا للمتحف، إذ يهتم بالنص المكتوب ومحتواه، بغض النظر عن المادة التي كُتبت عليها المخطوطة.

وأشار سليمان إلى أن مكتبة الإسكندرية تضم أيضًا متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي يسهم في تعريف الشباب والناشئة والجمهور بتاريخ مصر الحديث والانتصارات التي حققتها البلاد خلال فترة وصفها بالصعبة.

التعليم_الثقافي حفظ_التراث المخطوطات المتاحف التواصل_الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الإيجار القديم

نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد

ترشيحاتنا

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: قافلة طبية تقدم 3264 خدمة مجانية وتوقع الكشف على أكثر من 1000 حالة

احتفالات الإسماعيلية بالعيد القومي

وزارة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي

جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف QS للجامعات العربية وتحصد المركز 147

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد