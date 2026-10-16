د. محمد سليمان: مكتبة الإسكندرية ليست مجرد كتب بل متاحف ومخطوطات وتكنولوجيا حديثة لحفظ التراث

قال الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس قطاع التواصل الثقافي، إن القطاع نشأ مع بداية عمل المكتبة عام 2002، وتطور تدريجيًا لتلبية احتياجات الجمهور وتعزيز التواصل المجتمعي.

وأوضح سليمان، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن القطاع يستهدف نشر الثقافة والمعرفة والفنون، والحفاظ على التراث المصري المادي وغير المادي، من خلال إدارات متعددة، في مقدمتها إدارات المتاحف.

وأكد أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل ساحة للتفاعل والمعرفة وملتقى ثقافي، مشيرًا إلى أهمية المتاحف في دعم رسالتها الثقافية والحضارية.

وأشار رئيس قطاع التواصل الثقافي إلى أن المكتبة تضم متحفًا للآثار، موضحًا أن أعمال إنشاء المكتبة كشفت عن آثار في الموقع الذي أُقيمت عليه، وهو ما دفع إلى الحفاظ عليها وعرضها، مع تعزيز مقتنيات المتحف بقطع أثرية جديدة بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

وأضاف أن متحف الآثار يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الثقافية داخل المكتبة، إلى جانب متحف المخطوطات الذي وصفه بأنه من المتاحف المهمة على مستوى العالم، لتخصصه في عرض المخطوطات الموجودة بالمكتبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للجمهور.

وأوضح سليمان أن دور متحف المخطوطات لا يقتصر على عرض المقتنيات داخل الفتارين، بل يمتد إلى أنشطة علمية وثقافية وتعليمية، تستهدف تعريف الأطفال والناشئة بالهوية المصرية والعربية والإسلامية والمسيحية، وفقًا لطبيعة المعروضات.

وأشار إلى أن إنشاء معمل للترميم جاء استجابة للحاجة إلى إتاحة المخطوطات للجمهور والباحثين، مع الحفاظ عليها من التلف، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أتاح الاطلاع على المخطوطات وتصفحها، مع استمرار حفظها في بيئة آمنة.

ولفت رئيس قطاع التواصل الثقافي إلى أن الحفاظ على المقتنيات يتطلب توفير ظروف مناسبة للعرض والحفظ، تشمل ضبط درجات الحرارة والإضاءة، إلى جانب الفحص المستمر للقطع الأثرية.

وأوضح أن متحف المخطوطات يضم أقسامًا متخصصة في الترميم والضبط البيئي والفهرسة، للتعامل مع المخطوطة باعتبارها أثرًا ماديًا يحتاج إلى الحماية والصيانة.

وأضاف أن مركز المخطوطات يؤدي دورًا مكملًا للمتحف، إذ يهتم بالنص المكتوب ومحتواه، بغض النظر عن المادة التي كُتبت عليها المخطوطة.

وأشار سليمان إلى أن مكتبة الإسكندرية تضم أيضًا متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي يسهم في تعريف الشباب والناشئة والجمهور بتاريخ مصر الحديث والانتصارات التي حققتها البلاد خلال فترة وصفها بالصعبة.