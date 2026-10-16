مكتبة الإسكندرية تستقبل 571 ألف زائر مصري وأجنبي خلال 2026 حتى بداية أكتوبر

تواصل مكتبة الإسكندرية تعزيز مكانتها الثقافية والحضارية، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والسلامة المهنية والعلاقات الخارجية والإعلام، بما يضمن توفير بيئة آمنة للزوار والباحثين، ويدعم حضورها على المستويين المحلي والدولي، وذلك بالتزامن مع مرور 24 عامًا على افتتاح المكتبة الجديدة.

571 ألف زائر للمكتبة خلال 2026

كشف اللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية بمكتبة الإسكندرية خلال لقاء في برنامج صباح الخير يا مصر، أن المكتبة استقبلت خلال عام 2025 نحو 620 ألف زائر مصري، إلى جانب 195 ألف زائر أجنبي.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن المكتبة استقبلت منذ بداية عام 2026 وحتى بداية أكتوبر نحو 430 ألف زائر مصري و141 ألف زائر أجنبي.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية تُعد أحد المؤشرات المهمة لحركة السياحة في مصر، في ظل استقبالها أعدادًا كبيرة من الزوار المصريين والأجانب على مدار العام.

منظومة أمنية متكاملة على مدار الساعة

وأوضح خالد سعيد أن قطاع الأمن والسلامة المهنية يعتمد على منظومة متكاملة تتيح تأمين المكتبة بصورة مستمرة على مدار اليوم، وتشمل مختلف مكوناتها، من قاعات الاطلاع والمجموعات النادرة إلى مركز المؤتمرات والقبة السماوية والمعارض والمتاحف.

وأكد أن القطاع يضع خططًا أمنية شاملة تضمن تأمين منافذ الدخول وتنظيم حركة الزوار بسلاسة، مع استخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المعادن والمتفجرات، إلى جانب أنظمة الإنذار المبكر.

ولفت إلى أن التعليمات المنظمة للعمل تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين الزوار وتيسير حركتهم داخل المكتبة، بما يسمح لهم بالاستفادة من الخدمات والأنشطة دون معوقات.

تدريب مستمر وتنسيق لتأمين الفعاليات

وأشار رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية إلى وجود تنسيق بين قطاعات المكتبة المختلفة لتأمين الندوات والمؤتمرات والفعاليات الفنية والثقافية، إلى جانب تنظيم الزيارات الدبلوماسية والرسمية.

وأوضح أن زيارات رؤساء الدول والملوك والوفود الرسمية والشخصيات العامة تتطلب ترتيبات أمنية خاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الزيارات يتم في وجود الجمهور.

وشدد على أهمية التدريب المستمر للعاملين بالقطاع في مجالات الأمن والسلامة المهنية، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيدًا بدور إدارة المكتبة والقطاع الهندسي في دعم عمليات التطوير والتحديث.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح منظومة الأمن والسلامة المهنية يعتمد على تكامل جهود العاملين بمختلف قطاعات المكتبة.