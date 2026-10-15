سفير تركيا لدي مصر يؤكد أهمية مكتبة الإسكندرية وفعاليات السيمبوزيوم الدولي

أكد سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن أهمية ومكانة مكتبة الإسكندرية، وأهمية فعاليات السيمبوزيوم الدولي «Rethinking Rebuilding»، الذي شارك فيه عدد من الخبراء العالميين.

وشارك سفير تركيا لدى مصر في فعاليات السيمبوزيوم، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط (Alex-Med) بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مؤسسة سنوهيتا (Snøhetta) للعمارة، وسفارة النرويج بالقاهرة، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (Norad)، ومؤسسة «Human Urbanism»، وذلك في إطار الاحتفال.

وقال إن تركيا شاركت في فعاليات منتدى «إعادة التفكير في إعادة الإعمار»، الذي تشارك فيه مؤسسة العمران الإنساني، التي نشأت في أعقاب زلزال هاتاي.

وأوضح أن معماريين من تركيا يتعاونون مع مؤسسة سنوهيتا، التي وضعت التصميم المعماري لمبنى مكتبة الإسكندرية، لتنفيذ مشروعات في تركيا.

وشارك عدد من الخبراء من تركيا والعالم في فعاليات السيمبوزيوم الدولي، الذي شهد حضورًا إقليميًا ودوليًا يجسد مكانة مكتبة الإسكندرية العالمية.