هبة الرافعي: مكتبة الإسكندرية جسر للحوار بين الثقافات ومجمع ثقافي متكامل

أكدت هبة الرافعي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تضطلع برسالة مهمة تتمثل في نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات، من خلال بناء جسور التواصل بين مصر والعالم.

وأوضحت، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن القطاع يشارك مختلف قطاعات المكتبة في تنظيم الأنشطة والفعاليات، واستقبال الضيوف، وتقديم الدعم اللازم لضمان ظهور الفعاليات بصورة تليق بمصر ومكانة المكتبة.

وأضافت أن دور إدارة الزيارات لا يقتصر على التعريف بتاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة، بل يمتد إلى تقديم صورة عن تاريخ مصر الحديثة، والتعريف بالخدمات والأنشطة التي توفرها المكتبة لزوارها.

وأشارت الرافعي إلى أن بعض الزوار يعتقدون أن المكتبة تقتصر على الكتب الموجودة على الأرفف، بينما يكتشفون عند زيارتها أنها صرح ثقافي متكامل يقدم خدمات متنوعة تناسب اهتمامات مختلفة.

وأوضحت أن المكتبة تتيح أنشطة مرتبطة بالتراث والتاريخ والأدب والقراءة والفنون التشكيلية والموسيقى، إلى جانب مشروعات تتناول تاريخ مصر الحديث منذ القرن التاسع عشر، وبرامج مرتبطة بالمستقبل والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وأكدت أن هذا التنوع يساعد المكتبة على جذب فئات مختلفة من الجمهور داخل مصر وخارجها، ويعزز ارتباط الزوار بها وبما تقدمه من خدمات ثقافية ومعرفية.

ولفتت رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام إلى استمرار التواصل مع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والمكتبات الوطنية والوزارات والمجالس القومية، بهدف توسيع نطاق التعاون والوصول إلى الجمهور الدولي.

وأضافت أن زيارات رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات والشخصيات العامة والحاصلين على جائزة نوبل تمثل فرصًا للتعريف برسالة المكتبة وأنشطتها، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الزيارات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الرافعي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدبلوماسية والثقافية، وإبراز إنجازات المكتبة خلال السنوات الماضية ورؤيتها المستقبلية، بما يتواكب مع اهتمامات المجتمع والتطورات المتلاحقة.

كما أشارت إلى أهمية زيادة مشاركة الجمهور في أنشطة المكتبة، لافتة إلى أن بعض الأطفال يبدؤون زيارتها في سن السادسة، ثم يواصلون التفاعل مع أنشطتها وورش العمل، وقد ينخرطون لاحقًا في العمل التطوعي.