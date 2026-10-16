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التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لقاءً ثنائيًا مع ديفيد خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية بجمهورية أرمينيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها في قمة القادة للتنوع البيولوجي تحت شعار «قادة من أجل الطبيعة»، التي تستضيفها أرمينيا، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17).

حضر الاجتماع السفيرة أمل عفيفي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أرمينيا، وعدد من قيادات الوزارة . 

وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية، في إطار توسيع نطاق التعاون المشترك وتفعيل مخرجات الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت مؤخرًا في أرمينيا، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، في ضوء تقارب التجارب العملية في مجال الإدارة المحلية، حيث سبق لكل من الوزيرين تولي منصب المحافظ قبل تولي المسؤولية الوزارية، بما يتيح فرصًا لتبادل الرؤى والتجارب في إدارة المدن والمحافظات، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودعم جهود التنمية بالمناطق الحضرية والريفية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة المصرية في عدد من ملفات التنمية المحلية، وفي مقدمتها تطوير القاهرة والحفاظ على تراثها الحضاري، وتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي شملت 1,477 قرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرةً إلى أهمية تبادل الخبرات بشأن آليات تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة على المستوى المحلي، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي، أشارت الدكتورة منال عوض إلى إعداد مذكرة تفاهم للتعاون مع محافظة يريفان، عاصمة أرمينيا، تمهيدًا لتوقيعها، حيث دعت سيادتها الوزير الأرميني وعمدة يريفان إلى زيارة مصر لتوقيع المذكرة، والإطلاع على عدد من المشروعات والتجارب المصرية التي يمكن أن تمثل مجالات للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السيد ديفيد خوداتيان أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال إدارة المخلفات، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الأرميني بالاستفادة من التجربة المصرية في فرز المخلفات وإعادة التدوير وتطوير الاقتصاد الدائري، إلى جانب تبادل الخبرات في آليات إشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث استعرض الوزير الأرميني ما حققته بلاده في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة في أرمينيا من نحو 15% إلى 30% خلال الفترة الماضية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطرق والنقل والمواصلات، والاستفادة من الخبرات الأرمينية في هذه القطاعات، في ضوء تجارب التعاون التي تمتلكها أرمينيا مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية منال عوض

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