الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 9055 عسكريًا على المحاور القتالية كافة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت 15 سفينة شحن تنقل شحنات الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والوقود والإمدادات للقوات الأوكرانية.

وأضافت: قواتنا نفذت ضربة مكثفة و7 ضربات جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز لوجستية واتصالات تابعة لقوات كييف.

وختمت الدفاع الروسية بيانها : نفذت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي 7 ضربات جماعية واسعة النطاق استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري المرتبط بالقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى مراكز لوجستية وأخرى للاتصالات.