أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 40 عسكريا أوكرانيا في منطقة الحصار، بمقاطعة خاركوف خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "المعارك من أجل نيكولايفكا وفارفاروفكا مستمرة داخل دائرة الحصار، وقد تكبدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة خسائر تصل إلى 40 جنديًا خلال الـ 24 الساعة الماضية".

اوأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو... وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية".

وأكد أن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات لوحدة مشاة ميكانيكية ولواءين هجوميين محمولين جواً ولواءين من مشاة البحرية وفوجين هجوميين في مناطق رايسكوي وتاراسوفكا وكولوميتسي وتشيرنينكوفو وميروليوبوفكا وبارفينوفكا وأوميلنيك وفولنيانكا.

وأوضح البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، على مواقع استراتيجية متقدمة... وتم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 مركبة، ومدفع، و3 محطات حرب إلكترونية".

وأشار إلى أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي في منطقتي أوريخوفو وكوشوغوم".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة الأمامي، وتمكنّت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقة ميكانيكية، وفرقة هجومية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق تامارجانوفكا، وبوغوروديتشني، وفوفتشي يار، وبلاغوداتوفكا، وماليفكا، وأوسينوفو".

وأردف: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 240 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و23 مركبة، وقطعة مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 1425 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".

وأضاف: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفعًا، ومحطتي حرب إلكترونية".

وتابع البيان: "ألحقت قوات مجموعة "المركز" الروسية، خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواء محمول جوًا ولواء بحري ولواءين من الحرس الوطني في مناطق كروتوياروفكا وستاروفارفاروفكا وفيروفكا وبيلوزيرسكوي وسفياتوغوروفكا وفيسيلايا غورا وشيلوفكا ونوفويفلينكا".

وأردف: "إجمالًا، فقد العدو أكثر من 225 جنديًا، و17 مركبة، ومركبة قتالية من طراز BM-21 غراد، و4 محطات حرب إلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.