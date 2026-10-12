الدفاع الروسية: استهداف سفينة أوكرانية تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة شحن أوكرانية كانت تنقل شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أنه تم استهداف سفينة شحن "جاف" أثناء إبحارها، كانت تنقل شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن تجارية خلال عبورها البحر، كانت تقوم بنقل شحنة ذات طابع عسكري إلى ميناء نيكولاييف.

وأشارت الوزارة إلى استهداف القوات المسلحة الروسية لمركز لوجستي لشركة "نوفايا بوتشتا" في مدينة تيرنوفكا بمقاطعة نيكولاييف، كان يخزّن شحنات مزدوجة الاستخدام مخصصة للقوات الأوكرانية.