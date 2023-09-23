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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد نهاية الصيف.. موعد بداية فصل الشتاء 2023

الشتاء
الشتاء

بدأ اليوم أول أيام فصل الخريف فلكيآ، وبهذا نكون قد ودعنا فصل الصيف واجواءه الحاره، حيث يتميز الخريف باعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة.

موعد بداية فصل الشتاء 2023

ويتساءل عدد كبير عن موعد بداية فصل الشتاء 2023 وإلي متى سوف يستمر فصل الخريف والذي يعد أحد أفضل فصول السنة، لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة فيه، عن فصل الشتاء الذي يشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية، ولكن محبي فصل الشتاء بدأوا في العد التنازلي استعد له. 

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا شهدنا اليوم منذ ساعات نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة، وبذلك تكون قد اشرقت الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.  

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك 

الشتاء بعد 89 يوم رسميآ 

واوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر القادم وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيآ، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميآ بعد 89 يوم.

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

ويعد الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة، وتنخفض فيه ارتفاع درجات الحرارة، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

يتم تحديد بداية الفكلية للفصول وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر المقبل، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

وبذلك من المقرر أن يأتي الشتاء بعد 3 أشهر من بدء الخريف، وبذلك من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

 

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