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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وداعا للحر .. البحوث الفلكية يعلن انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف فلكيا

الخريف
الخريف

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا هو بداية الخريف وانتهاء فصل الصيف.

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن الكرة الأرضية سوف تشهد يوم السبت 23 سبتمبر 2023م انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لهذا العام.

وأضاف القاضي، أنه حسبما اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية عندما تتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء، وهي اللحظة التي تحين في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.  

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جدير بالذكر أن هذا الفصل - الذي يتميز الجو فيه غالباً باعتداله عادةً بالمقارنة بالفصول الأخرى - سوف يستمر مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة.

بينما يكون الوضع مختلف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى حيث يكون فصل الربيع.

الخريف بداية الخريف فصل الصيف انتهاء فصل الصيف المعهد القومي للبحوث الفلكية

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