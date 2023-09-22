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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم أفضل فرصة لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد

عطارد
عطارد

تتزين سماء مصر اليوم، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث يصل كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس والمعروف بـ "مرسال الآلهة" إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد وصول كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس والمعروف بـ "مرسال الآلهة" إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة في السماء.

واوضح تادرس أن كوكب عطارد (مرسال الآلهة) اليوم حينما يصل أقصى استطالة غربية له هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

نتيجة تقليل الاغتراب رسمي مباشر

ولفت أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

عطارد مرسال الآلهة

كوكب عطارد من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، وقد اعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.

وسمّى قدماء العرب كوكب عطارد بهذا الاسم لسرعة تحركه وجريانه المتتابع، حيث إنه يتحرك ويدور بسرعة حول الشمس لقربه الشديد منها (من ناحية فيزيائية كلما اقترب الكوكب من الشمس تزداد سرعة دورانه حولها).

عطارد ظاهرة فلكية أقرب الكواكب إلى الشمس مرسال الآلهة استطالة عطارد مرسال الآلهة

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