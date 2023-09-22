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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب رسمي مباشر

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا وبدء إجراءات تقديم الأوراق للجامعات والمعاهد الواقع عليها الاختيار.

نتيجة تقليل الاغتراب

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه تم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من  الأحد الماضي الموافق 17 سبتمبر 2023، واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم  الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

أصبحت نتيجة تقليل الاغتراب هي أكثر الأشياء التي يبحث عنها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، للتحويل من جامعة لآخرى وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

يتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تقليل الاغتراب بعد غلق باب التقديم بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام بحد أقصى، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضًا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون  التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 ب رابط مباشر

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني هنا

اختيار الاستعلام نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 في حال الانتهاء منها.

وقامت كل جامعة بتحديد أعداد الطلاب في هذه المرحلة الفاصلة، حسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 من نفس الشهر.

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