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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

نتيجة تقليل الاغتلااب
نتيجة تقليل الاغتلااب

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها  .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون  التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب 

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، كالتالى:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 

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