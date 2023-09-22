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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب عنها الآن، حيث تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أغلقت المرحلة؛ ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا، حيث أنهى طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، تقديم طلبات تقليل الاغتراب للتحويل من جامعة لأخرى، وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

تقليل الاغتراب المناظر أو غير المناظر للتحويل

ظهور نتيجة تقليل الاغتراب يترقبها الطلاب لبدء إجراءات تقديم الأوراق للجامعات والمعاهد الواقع عليها الاختيار، بالتزامن مع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات تقليل الاغتراب المناظر أو غير المناظر للتحويل من جامعة لأخرى وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب.

وكان مكتب التنسيق قد بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 وحتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري  في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

نتيجة تقليل الاغتراب

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويشغل موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عقول واذهان الكثير من طلاب واولياء أمور المرحلة الثالثة من التنسيق الجامعات 2023، ويبحثون في كل مكان عن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويقوم مكتب التنسيق في رصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط تقليل الاغتراب، تمهيدا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رسميا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبا من غلق باب التقديم، حيث من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال الأسبوع الجاري.

تعلن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يتم تفعيله فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بشكل رسمي، ويكون طريقة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، مع العلم أن هناك بعض الحالات التي ربما يتم رفض تقليل اغترابها.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 

خطوات الحصول عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق

يعتمد القبول بـ نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على استيفاء الطلاب لـ شروط تقليل الاغتراب 2023 المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهى:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

• أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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