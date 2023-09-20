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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمراً إقليمياً عن التكيف مع تغير المناخ

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يعقد معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر مؤتمراً إقليمياً بعنوان "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية."

ويقام مؤتمر "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، يوم  الثلاثاء، 26 سبتمبر والأربعاء 27 سبتمبر 2023؛ من 9:00 صباحاً إلى 5:00 مساء.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة لعرض حلولاً عملية لتشجيع تطوير الشراكات بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتبني سياسات وإجراءات لمواجه الآثار السلبية لتغير المناخ.

وسيقوم المؤتمر- الذي يستمر لمدة يومين – بالاستفادة من الرؤى البحثية والدراسات السابقة التي قام بها معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر لإثراء أجندة التكيف مع المناخ مع التركيز العملي على الطريقة التي يمكن بها توجيه الاستثمارات في المنطقة العربية نحو حلول التكيف مع تغير المناخ المستندة إلى الأدلة.

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ويسعى المؤتمر، الذي يجمع حوالي 250 مشاركاً من صناع السياسات والجهات المانحة والممارسين والباحثين، إلى تسريع وتيرة الجهود التشاركية المبذولة في مجال التكيف مع المناخ ولهذا يعد بمثابة منصة لجميع المشاركين لتبادل خبراتهم وتوصياتهم، والمساهمة في تأسيس مشروعات التكيف مع المناخ في المنطقة العربية.

وتركز حلقات النقاش الرئيسية للمؤتمر على جودة المياه وإدارتها، والطاقة النظيفة، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم والمهارات الخضراء. يتضمن المؤتمر أيضًا جلسات تفاعلية لتعزيز الشراكات ومواءمة العمل المناخي في المنطقة، كما سيتاح للحاضرين فرصة التواصل مع الباحثين وصانعي السياسات والممارسين ومفاوضي المناخ الذين يمثلون الدول العربية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28.

ويتحدث في حفل الافتتاح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود أبو زيد – رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الفخري لمجلس المياه العالمي ووزير الموارد المائية والري الأسبق بمصر، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل.

ويتحدث في حلقات النقاش الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، و الدكتور وليد عبد الرحمن، نائب رئيس المجلس العربي للمياه وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، والدكتور خالد أبو زيد، مدير مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، والدكتور محمد بيومي، أخصائي البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحمزة الأسد، رئيس استراتيجية المناخ والإنجاز الإقليمي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و مي علي بابكر، مدير المركز الإقليمي، بنك التنمية الإسلامي، وكايت نيوتن، نائب المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج الأغذية العالمي.

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