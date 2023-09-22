جامعة حلوان في أسبوع | استعدادات كبيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفتح التقديم للمدن للمقبولين بالمرحلة الثالثة

رئيس جامعة حلوان:

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة.

استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد.

توفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية.

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023-2024. وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأضاف قنديل أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.

أعلنت جامعة حلوان عن فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا ويقوم من خلاله الطالب بملئ استبيان يتضمن اسئله خاصه بالمخدرات والتدخين، وبعد استيفاء الاستبيان ودفع قيمة الكشف الطبي يتم تحديد موعد للطالب للحضور الإدارة الطبية، وبعد ذلك تظهر نتيجه الكشف على الموقع، وبعد ذلك يمكنه التوجه للكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي.

وشدد على ضرورة توفير وسائل الراحة لهم أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ونوه على أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، وشهدت جامعة حلوان توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للعام الدراسي 2023-2024.

هذا ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي.

ويشمل الكشف الطبى تخصصات " الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان، وكذلك الكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية" لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

وقد أعلنت الادارة الطبية ان ايام الأحد ،الثلاثاء، الخميس للطالبات، وأيام الاثنين، الاربعاء للطلاب، هذا ولن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استماره مطبوعة من الموقع الالكترني بها كود الطالب حتي يتسني لنا التأكد من شخصه من خلال بياناته التي تظهر علي الشاشه أمام الطبيب، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

ونوهت جامعة حلوان على الطلاب المتقدمين لحجز ميعاد الكشف الطبي دفع الرسوم من خلال بطاقات فيزا المصرفية (جميع البنوك) .

ويأتي هذا التنويه كجزء من إجراءات التسجيل للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، وللقيام بعملية حجز ميعاد الكشف الطبي، يجب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للكشف الطبي للجامعة على الرابط التالي:

http://mede.helwan.edu.eg/

واهابت الجامعة بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بتحري الدقة أثناء إدخال المعلومات على الموقع الإلكتروني وعدم تقديم أي معلومات عبر وسائل أخرى.

كما يجب أيضًا دفع المصروفات المطلوبة عبر موقع الكشف الطبي المعتمد من قبل الجامعة.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك فى إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

حيث أعلن رئيس جامعة حلوان عن استعدادات مكثفة تقوم بها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية، لضمان راحة وسلامة الطلاب، لخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب.

كما أعلنت جامعة حلوان عن استمرار فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلي يوم الاربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications

كما أوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف الأستاذ خالد زكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى: الملف به عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة .