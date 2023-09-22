وداعا للصيف.. غدا ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا

يوم واحد فقط يفصلنا على انتهاء فصل الصيف وتوديعه والبدء في فصل الخريف الذى نشهد فيه اعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة، ويعد الخريف أفضل فصول السنة، لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة فيه.

انتهاء فصل الصيف

وتعد من أهم ملامح فصل الخريف تقليل درجات الحرارة والرطوبة مقارنة بفصل الصيف، كما تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن نشهد يوم السبت 23 سبتمبر ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية

وأوضح الدكتور تادرس ، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.

الاعتدال الخريفي

وأوضح الدكتور تادرس، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها.