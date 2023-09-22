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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان هام لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن جدول الامتحان التحريري دور أكتوبر ٢٠٢٣م، لدبلومات الدراسات العليا.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ان الامتحانات تبدأء يوم الأحد الموافق ٨-١٠-٢٠٢٣م بمقر كلية الحقوق فرع الجيزة. 

وأشارت الكلية الي أن زمن الامتحان ساعتين تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلي الساعة الثانية عشر ظهرًا، وأنه على جميع الطلاب اتباع التعليمات الواردة بجدول الامتحان المعلن.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة الدراسات العليا

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