تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

بيانات هيئة الأرصاد الجوية، من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الراهنة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من المصريين بمعرفة آخر التطورات بشأن حالة الطقس في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما يثار عما تشهده مصر في الفترة المقبلة بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف في مصر بشكل رسمي.

وشهدت جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية، موجات من التقلبات الجوية، وموجات حارة عديدة خلال فصل الصيف، مما جعل السماع بشكل دوري لكل بيانات هيئة الأرصاد الجوية أمر هام لدى قطاع كبير من المصريين، خاصة بعد التحذير من سرعة الرياح التي تشهد في تحول مفاجئ في حالة الطقس في الفترة الراهنة، ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية في الساعات الماضية:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.

ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن الأسبوع المقبل يسجل درجات أعلى من الأسبوع الماضي، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين الـ 33 والـ 34 درجة مئوية.

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وأشارت إلى أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح الباكر؛ والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل ما بين الـ32 و33 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع فترة الظهيرة وزيادة شدة الإشعاع الشمسي تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسن كبير في الأحوال الجوية بالمحافظات، وأن هناك انخفاض في نسبة الرطوبة، لافتة إلى أن مصر تشهد تحول كبير من خلال سرعة كبيرة في الرياح خلال الساعات القادمة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن العظمة على القاهرة الكبرى بين الـ 32 لـ 33 درجة، وأن هذا يعتبر في المعدلات الطبيعية لها.

وأوضحت أن الجميع أصبح يشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، و اليوم سيكون هناك نشاط نسبي لـ الرياح، على أغلب المحافظات، وأن سرعة الرياح لا تتجاوز الـ 35 كيلو على الساعة.

ولفتت إلي أن هذه الرياح ستبدأ من بعد المغرب، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد في الصباح تتعرض لـ شبورة على السائقين توخي الحذر.

عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء في سبتمبر الجاري.

وطمأنت مذيعتا فضائية “ الدى ام سي” باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مضيفة انه رسميا بدأ فصل الخريف، مؤكدين تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة، مع الدخول في الأجواء الشتوية.