عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم بدأ الخريف رسميا.. الأرصاد: تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرضت فضائية دي إم  سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22سبتمبر يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء  فى سبتمبر الجاري.

 

وطمأنت مذيعتا فضائية “ الدى ام سي”  باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مضيفة انه رسميا بدءا من اليوم يبدا فصل الخريف، مؤكدين تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 29- 22

السلوم 31 -19

دمياط 32 -25

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 23

شرم الشيخ 36-27

العريش 32-24

رفح 31-24

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 35-23

الاقصر38-25
أسوان 38 - 25
الوادى الجديد 38-32

الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة فصل الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

هترجع تشتريه بالشيكارة.. 3 قرارات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

ترشيحاتنا

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل بمحكمة المنصورة

موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

روسيا تحبط هجوماً بطائرة أوكرانية مسيرة فوق القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ