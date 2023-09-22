اليوم بدأ الخريف رسميا.. الأرصاد: تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح

عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22سبتمبر يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء فى سبتمبر الجاري.

وطمأنت مذيعتا فضائية “ الدى ام سي” باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مضيفة انه رسميا بدءا من اليوم يبدا فصل الخريف، مؤكدين تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24

الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 29- 22

السلوم 31 -19

دمياط 32 -25

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 23

شرم الشيخ 36-27

العريش 32-24

رفح 31-24

طابا 34- 25

الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 35-23

الاقصر38-25

أسوان 38 - 25

الوادى الجديد 38-32