موجة رياح خلال ساعات.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسن كبير في الأحوال الجوية بالمحافظات، وأن هناك انخفاض في نسبة الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن العظمة على القاهرة الكبرى بين الـ 32 لـ 33 درجة، وأن هذا يعتبر في المعدلات الطبيعية لها.

وأوضحت أن الجميع أصبح يشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، و اليوم سيكون هناك نشاط نسبي لـ الرياح، على أغلب المحافظات، وأن سرعة الرياح لا تتجاوز الـ 35 كيلو على الساعة.

ولفتت إلي أن هذه الرياح ستبدأ من بعد المغرب، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد في الصباح تتعرض لـ شبورة على السائقين توخي الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 23

بنهـا 33 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 34 24

نخل 34 18

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 20

السلوم 31 19

سيوة 32 20

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 27

حلايب 33 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 34 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 37 25