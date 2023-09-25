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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لنهاية الأسبوع.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

طقس حار
طقس حار

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف.

 

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملحوظ في الليل

 

ارتفاع درجات الحرارة 

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث إنها أعلي من المعدل الطبيعي من درجتين إلى ثلاث درجات فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يعمل على حبس الرطوبة وزيادة فتر ات سطوع أشعة الشمس.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع درجات الحرارة نشهده فقط خلال فترات النهار، تحديدا فى فترات الظهيرة، موضحة أن الأجواء حارة نهارا على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، ولكن مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تصل درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة مئوية على المناطق الشمالية، لافتة إلى أنه مع الاستقرار فى الأحوال الشبورة المائية هي الظاهرة الموجودة تلك الفترة.

 

وقالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية ، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات .

 

وأشارت " غانم " ، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس ، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا .

موعد انتهاء الموجة الحارة 

وتابعت " غانم " ، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

 

ولفتت ، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا، منوهة على تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة هذه الأيام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

 

وأفادت، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية، ولا توجد أي تقلبات جوية.

حالة الطقس في مصر 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة تشهد طقسا حارا نهارا ، وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ومن المتوقع بالنسبة للظواهر الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذر خبراء الأرصاد السائقين من القيادة بسرعة ، وتخفيض السرعات أثناء الشبورة لتفادي الحوادث، مع اتباع تعليمات المرور.

 

الأرصاد الطقس درجات الحرارة موجة حارة اخبار التوك شو

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