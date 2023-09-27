احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

ووجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، نداء بتوخي الحيطة والحذر في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث حذرت الهيئة السائقين وسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أيضا حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية.

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