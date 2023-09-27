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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

 

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رغم انتهاء الصيف| الأرصاد: درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي تضرب البلاد

 مرتفع جوي 

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتعرض خلال هذه الأيام لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة، وعلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

 

‏وأوضحت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، أن بعض مناطق الجمهورية، خاصة المناطق الجنوبية، تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ونحن نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة، وأجواء فترة الظهيرة أجواء حارة على السواحل الشمالية البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهذا في فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل؛ يحدث انخفاض في درجة الحرارة.

ارتفاع الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

‏وأضافت “غانم”، أن أغلب المناطق بها ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من القيمة الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، لذلك سنشعر أن الطقس قريب من الأجواء الصيفية.

وأوضحت أن الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء هذا في فترة النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا إلى فترة الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة.

تحذير من الأرصاد 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق من الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الشبورة المائية المسيطرة على أجواء البلاد خلال هذه الفترة، وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية ستكون هي النشاط المصاحب لحالة الطقس خلال هذه الفترة، وهي تعد إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا فى حركة الملاحة الجوية (الطيران).

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الشبورة هى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة تكون الضباب.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الشبورة تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو، حيث يعلق عليها البخار.

و️أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أسباب تكون الشبورة المائية، هو ارتفاع نسب الرطوبة، والهدوء النسبى للرياح، وأيضا انخفاض حرارة السطح، فضلا عن وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة بشكل كثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

 

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