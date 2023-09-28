أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع ان يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

ونفت الهيئة تماما ما أثير عن اقتراب عاصفة التنين مع التحول المفاجئ الذى ستشهده حالة الطقس يوم الأحد المقبل، حيث تنخفض الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة بعد 36 اليومـ، كما تستمر الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء 3 أكتوبر.



وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فأعلنت الأرصاد عن أولى حالات فصل الخريف.

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