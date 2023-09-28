درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



العظمى الصغرى

القاهرة 36 -25

الإسكندرية 32 - 23

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 40 -28

أسوان 45 - 27

سوهاج 42 - 25

المنيا 39- 21