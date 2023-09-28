الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة.. والعظمى على القاهرة الكبرى 37|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم وغدل، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأول أمس.

الأرصاد:العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، ، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار".

وأشارت عضو المركز الغعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه هناك تأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض.

الأرصاد:زيادة فترة سطوع أشعة الشمس



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.

