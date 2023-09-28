الأرصاد تحذر: أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار علي السواحل الشمالية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه متوقع اليوم، أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا .

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية المختلفة، كالتالي:

- ️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة مئوية

- ️السواحل الشمالية ٣٢ درجة مئوية

- ️جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية

- ️شمال الصعيد ٤٠ درجة مئوية

- ️جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية



وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار الشبورة المائية المستمرة خلال حالة الطقس هذه الفترة، مطالبة قائدى المركبات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.