الأرصاد: أجواء لطيفة ليلا.. ونشاط الرياح يقلل الإحساس بالرطوبة |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على المناطق الموجودة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد:الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أما في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة على نحو ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وستبقى فترات الليل لطيفة جدا في معظم المحافظات في ظل نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كم على الساعة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يكون في بعض الأماكن خلال فترات المساء وساعات الليل وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة في الجو، ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم الحرارة.

