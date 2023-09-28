بسبب التقلبات الجوية .. الأرصاد تحسم جدل ظهور عاصفة التنين في مصر

تساؤلات عديدة في الشارع المصري حول عاصفة التنين، وإمكانية عودتها في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ أثار إعصار دانيال في ليبيا جدلًا واسعا بين المواطنين في الشارع المصري ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وفور انتهاء إعصار دانيال بدأت الحديث عن عاصفة التنين والتي دخلت لمصر منذ عدة سنوات، وكانت سببا في العديد من التقلبات الجوية على مصر.

وفي ضوء ما تشهده الدولة المصرية من اختلاف واضح في حالة الطقس في الفترة الحالية، حيث تشهد مصر في الفترة الحالية ارتفاع واضح في درجات الحرارة، على الرغم من الإعلان عن انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، فضلا عن تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بدخول مصر في منخفض جوي سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في الفترة المقبلة.

الأرصاد تتحدث عن حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة خاصة الصباح شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

وتحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لها أيضا، حول أن هناك أمطار تضرب عدد من المناطق خلال الفترة المقبلة، إذ أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

رد حاسم بشأن عاصفة التنين

وفي ضوء الحديث بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول قدوم عاصفة التنين في مصر، في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية، حرصت هيئة الأرصاد الجوية على حسم الجدل حول هذا الملف.

ونفت هيئة الأرصاد تماما ما أثير عن اقتراب عاصفة التنين مع تحول مفاجئ في حالة الطقس يوم الأحد المقبل، إذ تنخفض الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة بعد 36 اليومـ، وتستمر الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.