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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد عن مفاجأة صادمة في حالة الطقس، إذ تشهد البلاد ارتفاع طفيف  فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يكون ذروته يومي الخميس والجمعة، ويعقبه انخفاض فى درجات الحرارة وغطاء سحابى وأجواء ماطرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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هل اقتربت عاصفة التنين؟

ونفت هيئة الأرصاد تماما ما أثير عن اقتراب عاصفة التنين مع تحول مفاجئ في حالة الطقس يوم الأحد المقبل، إذ تنخفض الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة بعد 36 اليومـ، وتستمر الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

عاصفة التنين

أولى حالات فصل الخريف الماطرة

وكشفت الأرصاد عن أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد، لتعلن بذلك الأرصاد عن  أولى حالات فصل الخريف الماطرة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

أمطار رعدية

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار رعدية 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، ضمن حالة الطقس اليوم، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
دمياط 33 24
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 33 24
رفح 33 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 17
كاترين 33 16
الطور 36 25
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 22
السلوم 34 21
سيوة 36 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 40 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 39 27
شلاتين 39 27
حلايب 35 27
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 21
أسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 44 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 44 23
أبوسمبل 45 27
 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس أجواء ماطرة عاصفة التنين حالة الطقس اليوم بالقاهرة أمطار رعدية

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