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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدى البلد

وجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية نداء بتوخي الحيطة والحذر في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وحذرت هيئة الأرصاد السائقين وسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

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تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

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بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس.. وبكاء طالبة على الهواء بعد رؤية الرئيس السيسي.. ومفاجأة جديدة في أسعار الذهب

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ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

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شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15
كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 42 22
أبوسمبل 43 27


 

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة

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